Mieli przy sobie narkotyki. Zostali zatrzymani

W niedzielne popołudnie ( 26 stycznia) policjanci z Wydziału Kryminalnego piskiej komendy zatrzymali dwóch mieszkańców miasta posiadających przy sobie narkotyki.

Pierwszego z nich zatrzymali przed godziną 17.00 na ulicach miasta. Był to 18-latek, który w metalowym pojemniku miał ponad 1 gram suszu roślinnego. Wstępne badanie testerem wykazało, że jest to marihuana.Nastolatek powiedział policjantom, że narkotyki znalazł za jedną z restauracji. Nie zmieniło to faktu, że młody mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.Zaledwie kilka godzin później kryminalni zatrzymali 37-letniego mieszkańca miasta, który także posiadał przy sobie narkotyki. 11 sztuk zawiniątek z folii aluminiowej, w której był biały proszek, mężczyzna ten schował w plastikowym pojemniku. W trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli małą wagę elektroniczną oraz kolejne porcje białej substancji. Ukryte one były w kieszeniach kurtki wiszącej w korytarzu. Łącznie kryminalni znaleźli i zabezpieczyli ponad 40 gramów amfetaminy.Za posiadanie środków odurzających mężczyznom grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.KPP Pisz