Zniszczył koledze auto, bo się na niego zdenerwował

Śledczy z piskiej komendy ustalili i zatrzymali mieszkańca miasta podejrzanego o zniszczenie pojazdu marki Ford Focus.

Jak ustalili sprawca w okresie od 20 listopada 2019 roku, w krótkich odstępach czasu, dokonał umyślnego zniszczenia forda. Kamieniami wybił przednią i tylną szybę w aucie. Do tego oberwał oba lusterka i połamał dwie przednie wycieraczki. Właściciel samochodu wycenił wartość strat na kwotę 1100 złotych.



Na podstawie zebranego materiału dowodowego kryminalni ustalili, że sprawcą zniszczenia mienia jest 47-letni mieszkaniec Pisza. Mężczyzna usłyszał zarzut. Nie kwestionował swojej winy. Dodał tylko, że zrobił to, bo zdenerwował się na kolegę. To nie jedyny zarzut, jaki usłyszał 47-latek.



Policjanci wykonywali jednocześnie czynności w sprawie, złożonego przez jego rodziców, zawiadomienia o przestępstwie znęcania nad nimi przez syna. Tym samym mężczyzna usłyszał jeszcze jeden zrzut. Dotyczył od psychicznego znęcania się nad matką i ojcem.



Jak ustalili śledczy 47-latek, od początku listopada 2019 roku, będąc pod działaniem alkoholu wszczynał awantury domowe. Wyzywał bliskich słowami wulgarnymi, nieustannie ich niepokoił, groził pozbawieniem życia oraz popełnieniem samobójstwa. Mężczyzna przyznał się do przedstawionego mu zarzutu.

Teraz za oba czyny 47-latek odpowie przed sądem. Grozi mu kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.



KPP Pisz