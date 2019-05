Wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie już w niedzielę

WYBORY\\\ W niedzielę (26 maja) wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosować możemy już od 7 rano. Oficjalne wyniki powinniśmy poznać we wtorek, 28 maja.



Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. Nasz kraj po raz pierwszy wybierał europosłów w czerwcu 2004 roku, kilka tygodni po przyłączeniu do Unii Europejskiej. W tym roku Polacy będą wybierać eurodeputowanych po raz czwarty. Pierwsze wybory wygrała Platforma Obywatelska, która uzyskała 15 mandatów, za nią były Liga Polskich Rodzin - 10 mandatów oraz Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 7 mandatów. W poprzednich wyborach Polacy wybierali 51 przedstawicieli do europarlamentu, w tegorocznych wyborach – 52.



We wszystkich krajach Unii Europejskiej wybory do europarlamentu odbywają się w maju. Polacy pójdą do urn w niedzielę 26 maja. W piątek 24 maja, o godz. 24.00 skończy się kampania i zacznie obowiązywać cisza wyborcza.W niedzielnych wyborach będziemy wybierali 52 europosłów w 13 okręgach wyborczych. W naszym okręgu wyborczym nr 3 będą pracowały 2082 komisje obwodowe. Lokale wyborcze czynne będą w godz. 7.00-21.00.Czynne prawo wyborcze, tj. prawo wybierania przysługuje każdemu Polakowi, który skończył 18 lat oraz posiada aktualny dowód osobisty. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej. Może się ono odbywać osobiście, korespondencyjnie oraz za pomocą upoważnionego pośrednika.Każdy wyborca jest przypisany do konkretnego obwodu ze względu na swoje miejsce zameldowania. Warto pamiętać, że nie ma żadnych zmian w porównaniu z ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi. Będziemy głosować tam, gdzie poprzednio.Głosujemy, stawiając znak X (czyli co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) przy nazwisku wybranej osoby. Upraszczając:Jeśli w ramach tej samej listy postawimy kilka krzyżyków przy kilku kandydatach, to głos będzie policzony osobie na najwyższym miejscu na liście. Jeśli zaś postawimy kilka krzyżyków przy nazwiskach kandydatów z różnych list, głos będzie nieważny.